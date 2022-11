Pezzi di intonaco colpiscono passante e auto a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 24 NOV - A Livorno cadono pezzi di intonaco dalla facciata di un palazzo di corso Amedeo ed è rimasto ferito un passante, in modo lieve, inoltre ci sono stati danni a un'auto posteggiata. Il passante è stato affidato alle cure dei volontari di un equipaggio del 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco intorno alle 11 con l'autoscala, chiamati sul posto per la caduta di detriti. I pompieri hanno transennato l'area e messo in sicurezza l'intonaco ammalorato. (ANSA).