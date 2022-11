Violenza sulle donne, serata danza in ricordo di Michela Noli

(ANSA) - FIRENZE, 23 NOV - Una serata di danza in ricordo di Michela Noli, la 31enne uccisa nel 2016 dall'ex marito a Firenze. E lo spettacolo che si tiene oggi, 23 novembre, alle 21 al Teatro Cantiere Florida di Firenze nell'ambito delle rassegne 'Effetto Donna - Dialoghi Taciuti' e 'Filo Rosso', in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne che ricorre il 25 novembre.

All'iniziativa, a cura di Versiliadanza, partecipano Compagnia Opus Ballet, Danza Estemporada e Meltin Pot Dance Collective: sul palco si susseguirannno performance in omaggio a Michela Noli che, si spiega, "la danza avrebbe voluto insegnarla e aveva portato avanti lo studio della disciplina insieme ad alcune delle realtà e degli artisti protagonisti dell'iniziativa". In programma 'Lo stato della materia #ilmutaforme', coreografia firmata di Livia Lepri, 'Ototeman', progetto vincitore del premio Prospettiva danza teatro con la direzione artistica di Rosanna Brocanello, e un estratto da 'Travelers', lavoro della coreografa Lisa Brasile.

L'ingresso è gratuito: durante la serata è possibile fare un'offerta ad Artemisia centro antiviolenza. (ANSA).