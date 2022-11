Maltempo: codice giallo per neve rilievi appenninici Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 22 NOV - Prima neve in Toscana. Dal pomeriggio di oggi, martedì 22 novembre, saranno possibili nevicate a quote di montagna, fino agli 800 metri, sui rilievi appenninici fiorentini e aretini. Lo rende noto la Regione Toscana spiegando che la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo, in vigore dalle fino alla mezzanotte di oggi, che interesserà Romagna toscana, Mugello, Casentino e Valtiberina.

Resta confermato fino alle 20 di stasera il codice giallo per mareggiate e vento su costa centro-meridionale e arcipelago.

