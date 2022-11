Monrif rinnova QN Economia e Lavoro, punta su territori

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - La forza dei territori e il saper fare italiano guideranno i lettori di QN Quotidiano Nazionale che vogliono approfondire i temi economici e capire gli impatti sulla società. Il settimanale QN Economia e Lavoro, nella sua veste cartacea rinnovata a partire dal logo e dal payoff 'Territori, innovazione e lavoro', diventa così "'l'ammiraglia' di un progetto editoriale nuovo, sempre più integrato con il digitale e con gli eventi organizzati sul territorio" spiega Agnese Pini, direttrice di tutte le testate del gruppo Monrif presentando l'evoluzione dell'inserto del lunedì.

"Recupero della nostra vocazione territoriale, integrazione più forte con il digitale grazie alla redazione economia che cura il settimanale cartaceo e si prende carico anche del canale web e organizzazione di eventi con l'obiettivo di rafforzare la comunità dei lettori con il giornale che si fa intermediario in un luogo fisico" sono in sintesi le tre direttrici, spiega Pini, dell'evoluzione del settimanale. "Abbiamo voluto dare una risposta alle molte domande che arrivavano dai nostri lettori, all'esigenza di avere una bussola chiara e di facile utilizzo per orientarsi sui temi economici che oggi più che mai hanno un impatto diretto su come si sta nella nostra società e su come affrontare il futuro. Abbiamo così messo il focus sul valore dei nostri territori di riferimento (Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Marche, ndr) sulle eccellenze d'impresa che meritavano una vetrina fissa ma abbiamo anche metterci al servizio della comunità dei lettori" ha sottolineato Pini. (ANSA).