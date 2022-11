Restaurata a Firenze 'Madonna con Bambino' di Giuseppe Magni

(ANSA) - FIRENZE, 18 NOV - Presentato a Firenze il restauro della 'Madonna con Bambino dormiente', olio su tela del pittore Giuseppe Magni (1757), ritrovato nel 2019 in occasione di lavori di ristrutturazione e consolidamento della facciata posteriore di Palazzo Medici Riccardi, attuale sede della Città metropolitana e della prefettura, ma per secoli celebre dimora cittadina dei Medici. L'opera si presentava fortemente deteriorata. Il restauro affidato allo Studio L'Atelier ha restituito una delicata figura dai colori luminosi, impreziosita dalla corona d'argento che ha ritrovato il suo posto originario, sopra la testa della Vergine.

La tela originale e gli ex voto, anch'essi restaurati, troveranno la loro sede all'interno del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi, mentre nella nicchia del tabernacolo della facciata posteriore è stata posta una copia stampata su Forex, materiale idoneo all'esposizione esterna. "Firenze non finisce mai di stupire - ha affermato il sindaco metropolitano Dario Nardella -, perché è piena di tabernacoli, affreschi che si trovano ogni qualvolta si gira l'angolo nel centro, da una strada all'altra. Questo recupero è importantissimo perché ci riporta alla storia di questo palazzo nel periodo tardo barocco, nel 1700, quando la famiglia Riccardi aveva aggiunto il suo nome al palazzo". (ANSA).