10 arresti per droga nel Pistoiese, indagini dopo morte 40enne

(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 17 NOV - Eseguite dai carabinieri 11 ordinanze di custodia cautelare (6 in carcere, 4 ai domiciliari e un obbligo di dimora) nei confronti di altrettante persone indagate a vario titolo per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, con cessioni avvenute nel Pistoiese e in particolare a Montecatini Terme. L'attività investigativa aveva preso origine nel dicembre 2021 a seguito del decesso di un 40enne di origini romane: l'uomo, ospite di una comunità terapeutica della Valdinievole (Pistoia), era stato trovato morto nella sua stanza, dove era stata rinvenuta eroina.

Le indagini hanno permesso di accertare che lo stupefacente gli era stato procurato da un altro ospite della comunità, di origini venete, che aveva a disposizione un veicolo per svolgere talune mansioni e che è finito ai domiciliari con l'accusa di spaccio e "morte come conseguenza di altro reato". Gli altri arrestati sono un 58enne di Monsummano, una 36enne di Montecatini Terme e quattro persone di origine nordafricana, mentre altri quattro (sempre cittadini nordafricani) si sono sottratti alla cattura trovandosi all'estero. I carabinieri hanno accertato quasi 2000 cessioni di stupefacenti in sei mesi (pari a un corrispettivo di 70.000 euro ricavati dalla vendita di oltre 700 grammi tra eroina e cocaina e 50 grammi tra hashish e marijuana) e segnalato all'autorità amministrativa 15 clienti degli indagati. (ANSA).