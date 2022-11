(ANSA) - FIRENZE, 14 NOV - Firenze attraverso le lenti dei primi fotografi dell'800: è la mostra che presenta una selezione di immagini storiche che la Libreria Antiquaria Gonnelli proporrà in vendita, il prossimo 1 dicembre, nell'asta 'Dal Grand Tour in Italia al Viaggio in Oriente'. Protagonista, in particolare, l'immagine di Firenze nei decenni 1850-1870, ritratta da alcuni dei primi operatori che si cimentarono in questa città con il nuovo mezzo di riproduzione e di rappresentazione della realtà.

L'esposizione, ospitata nella sede della Casa d'aste Goonnelli fino al 16 novembre, presenta fotografie realizzate - anche in grande formato (con lastre di circa 42x32 centimetri) - da Leopoldo Alinari che, già dal 1852, quale operatore della stamperia di Luigi Bardi, diede avvio a Firenze al più fiorente e più longevo commercio di vedute fotografiche della città, e poi dell'intero Paese, legando in seguito il nome della ditta 'Fratelli Alinari' all'immagine stessa dell'Italia e di tutta la fotografia italiana dell'Ottocento. Parte centrale della mostra sono proprio alcune delle più ricercate vedute dei luoghi più significativi e più visitati dai viaggiatori, da quelle del Duomo di Santa Maria del Fiore affiancato dal Campanile di Giotto a quelle di Palazzo Vecchio e della Loggia dei Lanzi, fino alla veduta della chiesa di San Michele a Lucca.

In mostra anche altre immagini, di diversi autori, con studi a Firenze (come Alphonse Bernoud, John Brampton Philpot, Giacomo Brogi e Vincenzo Paganori) e in Toscana (Enrico Van Lint e Paolo Lombardi), o in altre città italiane, ma che, come Robert Rive, realizzarono immagini anche a Firenze, Pisa, Siena, per completare il proprio repertorio secondo gli interessi appunto di questi viaggiatori (come nel caso di Giorgio Sommer o Alfred Noack). (ANSA).