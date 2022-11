Scomparso da giorni lo ritrovano morto in auto nel burrone

(ANSA) - PESCAGLIA (LUCCA), 08 NOV - Un uomo di 51 anni, Francesco Ciabattari, è stato trovato morto in una scarpata a Trebbio di Pescaglia (Lucca) dove è precipitato per oltre 110 metri con la propria auto, una Fiat Punto. L'uomo viveva nella vicina Pescaglia e i carabinieri lo stavano cercando da giorni.

Ciabattari si era infatti allontanato dalla sua abitazione venerdì scorso in auto e non aveva fatto ritorno.

Sono stati i vicini, preoccupati, ad allertare le forze dell'ordine. I militari lo hanno ritrovato oggi mentre, passando al setaccio la zona, nella vegetazione hanno notato segni di fuoriuscita del mezzo. Si sono così calati nella scarpata dove hanno trovato i resti dell'auto completamente distrutta e finita incastrata tra la vegetazione in fondo a un dirupo profondo oltre 100 metri. Lunghe e complesse le operazioni di recupero del corpo da parte dei vigili del fuoco, intervenuti con tre mezzi, e dei carabinieri del comando provinciale di Lucca, che stanno conducendo gli accertamenti. (ANSA).