Conference League: 3-0 al Riga, Fiorentina ai playoff

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - La Fiorentina ha vinto 3-0 a Riga nell'ultima giornata del girone A di Conference League, con le reti di Barak, Cabral e Saponara tutte nel primo tempo. Il successo i Lettonia non basta per strappare il primo posto in classifica ai turchi del Basaksehir, a loro volta vincitori sugli Hearts, e così i viola per andare agli ottavi dovranno affrontare i playoff con una squadra retrocessa dall'Europa League. (ANSA).