Serie A: Spezia-Fiorentina 1-2

(ANSA) - LA SPEZIA, 30 OTT - Spezia-Fiorentina 1-2 in una partita della 12/a giornata della serie A di calcio. La vittoria permette ai viola di respirare in classifica grazie ai tre punti ottenuti con i gol di Milenkovic al 14' del primo tempo - vantaggio poi annullato dal pari di Nzola al 35' - e di Cabral allo scadere, al 90'. I padroni di casa sono rimasti in dieci dal 36' del secondo tempo per l'espulsione di Nikolaou. Comunque sia la Fiorentina allontana la crisi di risultati in campionato aggiudicandosi allo stadio Picco finisce una partita equilibrata, caratterizzata dalle parate di Terracciano nel primo tempo e dalla scarsa mira di Jovic e compagni nella ripresa. Jovic ha preso anche un palo.