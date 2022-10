Finali Mondiali Ferrari: nel 2023 si svolgeranno al Mugello

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Sarà l'autodromo del Mugello ad ospitare la prossima edizione delle Finali Mondiali Ferrari, che andrà in scena dal 24 al 30 ottobre 2023. L'atteso annuncio è arrivato nella serata di premiazione dei campioni del Ferrari Challenge 2022 sul circuito di Imola, evento durante il quale è stata presentata in anteprima la nuova Ferrari 499P che gareggerà nel FIA WEC dal 2023. Nello stesso fine settimana ha fatto il proprio debutto in Italia anche la nuova Ferrari 296 GT3 che raccoglierà il testimone della 488 GT3.

Per il tracciato che sorge sulle colline della Toscana si tratta di un ritorno a due anni di distanza dall'ultima edizione. Il Mugello, infatti, aveva ospitato il grande evento delle Finali Mondiali lo scorso anno, e in molte occasioni nella storia della manifestazione che permette ai tifosi della Casa di Maranello di celebrare la conclusione della stagione sportiva.

