Musica: Ute Lemper apre 'Tempo ritrovato' a Prato

(ANSA) - PRATO, 29 OTT - Prosegue e si consolida la collaborazione tra il Teatro Politeama Pratese e Fonderia Cultart che propongono per il terzo anno consecutivo un programma di concerti di musica contemporanea e d'autore. 'Il tempo ritrovato/musica' il titolo dell arassegna, che nasce, si spiega, "da quello che la presidente del Politeama, Beatrice Magnolfi, ha voluto dare al cartellone di prosa, omaggio a Marcel Proust nel centenario della sua morte, ma anche auspicio ed invito a ritrovarsi, a ritrovare il proprio tempo e la ricchezza della musica dal vivo e dello spettacolo". Ad aprire il cartellone, il 7 novembre Ue Lemper che presenta Rendezvous with Marlene.

Il secondo appuntamento è per il 10 Novembre con i Marlene Kuntz. Il 7 dicembre, in piena atmosfera natalizia arriva a Prato per la prima data italiana, l'Harlem Gospel Choir, il più famoso coro Gospel d'America. Il cartellone prosegue nel 2023 con il ritorno di Claudio Baglioni il 13 gennaio mentre il 21 gennaio ci sarannno Simone Cristicchi e Amara e il 18 marzo Ron.

Il 19 febbraio toccherà a Eugenio Finardi, il 10 marzo Dardust, il giorno dopo gli Extraliscio che insieme a Davide Toffolo con la regia di Elisabetta Sgarbi danno vita a uno spettacolo tra musica, parole e disegni dal vivo. (ANSA).