Torna turismo industriale a Prato, al via nuovo tour

(ANSA) - FIRENZE, 28 OTT - Saranno le incursioni artistiche di Edoardo Nardin, pensate per il tour industriale 'Il filo dell'acqua', ad aprire la nuova edizione di TIPO - Turismo Industriale Prato, il progetto nato per raccontare la storia della città di Prato attraverso le trasformazioni che hanno caratterizzato nel tempo quello che ancora oggi è il più grande distretto tessile d'Europa. In programma domani, 29 ottobre, un'esperienza di trekking urbano di archeologia industriale, accompagnati dalle performance dell'Nardin, al secolo Edoardo Nardin, dal Cavalciotto di Santa Lucia alla Gualchiera di Coiano. Attraverso i linguaggi multiformi dell'arte si scoprirà la magia evocata dai luoghi simbolo del mondo tessile cittadino.

Lo spettacolo, si spiega, costituirà un fil rouge lungo tutto il percorso, creando delle visioni, delle immagini eleganti, che dialogheranno con gli spazi industriali. Grazie ai diversi linguaggi artistici utilizzati e alla particolare formula 'itinerante' dello show, verranno scoperti spazi nascosti e magnifici scorci lungo l'itinerario di Tipo permettendo così di far apparire i vari manufatti e le fabbriche sotto una luce particolare e, come detto, magica. La partenza è fissata dal Cavalciotto di Santa Lucia, uno dei simboli della Prato laniera, alla scoperta della più grande gora pratese, il Gorone. Quindi, lungo il filo dell'acqua, sarà la volta dell'incontro con l'ex mulino della Strisciola, l'ex lanificio degli Abatoni, esempio cristallino di rigenerazione urbana, fino a raggiungere uno dei gioielli dell'archeologia industriale tessile di Prato: la Gualchiera di Coiano.

Tra i prossimi appuntamenti di Tipo il 13 novembre 'Alla scoperta del Polo Campolmi', il 26 novembre 'Tour Antichi opifici e colori d'autunno lungo il fiume. Itinerario dell'Alta Val Bisenzio tra tintorie storiche e mulini secolari' con performance teatrale tessile di Beppe Allocca. (ANSA).