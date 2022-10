OneRepublic al Lucca summer festival 2023

(ANSA) - LUCCA, 28 OTT - Gli OneRepublic, la band dei record che ha collezionato oltre 38 miliardi di stream e 20 dischi di platino in Italia, sono i primi artisti ad essere annunciati all'interno del cartellone della 24a edizione di Lucca summer festival. Il concerto si terrà il 16 luglio in piazza Napoleone.

Tra le band pop-rock più ascoltate al mondo, gli OneRepublic continuano a collezionare un successo dopo l'altro e a dominare le classifiche globali entrando a far parte con le loro canzoni delle colonne sonore di numerosi film, programmi e serie tv in America. A oggi la band, si ricorda, "ha raggiunto dei record assoluti accumulando oltre 38 miliardi di stream sulle piattaforme musicali e 20 dischi di platino solo in Italia" e ha "fatto la storia del pop contemporaneo con brani come 'Apologize' (oltre 20 milioni di copie vendute), 'Counting Stars' (41 milioni di copie vendute in tutto il mondo), 'If I Lose Myself', 'Run' e 'Somebody'. (ANSA).