Conference: Italiano, potevamo fare più gol ma siamo contenti

(ANSA) - FIRENZE, 27 OTT - "I ragazzi confermano di aver questa capacità di reagire ai risultati negativi. Hanno questa forza e l'hanno confermata. Nonostante un gol regalato abbiamo reagito. Potevamo fare più gol ma siamo contenti". Così Vincenzo Italiano dopo la vittoria sul Basaksehir, che ha permesso ai viola la qualificazione ai sedicesimi di finale della Conference League.

"Siamo partiti male anche in Conference, abbiamo dovuto accelerare ed abbiamo dimostrato anche grande orgoglio - ha ricordato-. Adesso cerchiamo di vincere anche la prossima gara poi vediamo, l'obiettivo era superare il girone". La doppietta di Jovic è stata decisiva ma Kouame è stato il miglior giocatore della partita. "Potevamo segnare di più, ci abbiamo provato.

Sapevamo che sarebbe stato difficile, all'andata avevano vinto 3-0 e oggi per noi era importante vincere con tanti gol per passare per primi. Non è successo, ma siamo contenti della qualificazione. Questa vittoria ci può aiutare anche in campionato dove ci mancano punti". (ANSA).