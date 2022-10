Giani:'Domani firmo autorizzazione rigassificatore Piombino'

(ANSA) - FIRENZE, 24 OTT - L'autorizzazione per il rigassificatore di Piombino (Livorno) "la firmerò domattina, davanti a voi" dopo l'ok oggi in Giunta regionale del memorandum Piombino "che diventa la proposta di intesa tra Stato e Regione.

Io materialmente per una questione di visibilità e trasparenza la firma la farò qui in Regione". Lo ha detto il presidente della Toscana e commissario straordinario per l'opera Eugenio Giani, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano quando firmerà l'autorizzazione per il rigassificatore.

E proprio per domani a Firenze i sindacati Fim, Fiom, e Uilm della provincia di Livorno hanno annunciato un presidio davanti alla sede in piazza Duomo a Firenze della Regione Toscana in occasione della firma dell'autorizzazione (prevista per le 11).

La protesta è per sottolineare la mancanza di garanzie sui temi della salute, della sicurezza e dell'operatività del porto.

Quando al memorandum da inviare al Governo, approvato nel pomeriggio dalla Giunta regionale, viene chiesta la costruzione anche di una cabina di regia, di cui facciano parte presidente della Regione, presidenza del Consiglio, ministri compenti e Comune di Piombino. "Questo memorandum in dieci punti - ha detto Giani - è l'atto necessario per poter perfezionare l'autorizzazione, con prescrizioni, al rigassificatore nel porto di Piombino": contiene "una serie di indicazioni e richieste che pongono le condizioni per assicurare al territorio una nuova stagione di sviluppo: dalle strade alla nuova banchina ovest, tanto per fare un esempio, dalle bonifiche allo sviluppo di rinnovabili, e poi ancora sostegni ed agevolazioni economiche per il territorio". (ANSA).