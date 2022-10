Rigassificatore Piombino, ok con prescrizioni conferenza servizi

(ANSA) - FIRENZE, 21 OTT - "Alle 14 si è conclusa la conferenza dei servizi sul rigassificatore con parere con prescrizioni quindi con esito positivo rispetto alla sua collocazione. La nave resterà" nel porto di Piombino "tre anni ed entro 45 giorni Snam dovrà indicare dove montare la piattaforma offshore dove la nave fornira servizio nei 22 anni successivi." Così il presidente della Regione Toscana e commissario per l'impianto, Eugenio Giani al termine della terza e ultima riunione oggi della conferenza dei servizi sul rigassificatore di Piombino (Livorno) di Snam.

"Voglio arrivare ad approvare in Giunta - ha detto ancora Giani - il memorandum Piombino che costituirà la base di intesa con il Governo presupposto per l'autorizzazione. Questo avverrà lunedì pomeriggio, e nelle ore immediatamente successive, tra lunedì sera e martedì mattina firmerò materialmente l'atto che consente a Snam di iniziare i lavori". Sempre secondo quanto riferito da Giani Snam è "in grado, rispettando tutte le prescrizioni, di poter far partire ad aprile 2023 l'erogazione del gas".

Alla conferenza era presente il sindaco di Piombino Francesco Ferrari che ha preannunciato ricorso contro l'autorizzazione che Giani firmerà, "un provvedimento che fa acqua da tutte le parti". ha detto.

Oggi davanti alla presidenza della Regione a Firenze dove si è svolta la riunione della conferenza dei servizi hanno manifestato i comitati contro l'impianto: 'Se la nave arriverà fermeremo la città', uno degli slogan ripetuti. I manifestanti hanno anche gridato 'venduti' e 'buffoni'. (ANSA).