Inter: Inzaghi, Lukaku non sarà convocato per Firenze

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - "Lukaku è due giorni che si sta allenando parzialmente in gruppo, deve chiaramente ritrovare la condizione però è molto motivato. Finalmente dopo tantissimo tempo la lesione l'ha superata, per domani a Firenze non sarà con noi, cerchiamo di portarlo mercoledì contro il Viktoria Plzen. Chiaramente deve migliorare la sua condizione ma vedendolo lavorare sono molto fiducioso". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, intervistato da Inter Tv alla vigilia della gara contro la Fiorentina. (ANSA).