Tornano 'Rumori di passi' ai confini dell'Arno, poesia e teatro

(ANSA) - FIRENZE, 13 OTT - Ritorna a Firenze 'Rumori di passi sul confine d'acqua', esperienza poetica, itinerante, di e con Patrizia Menichelli, vicino all'Arno, nei rioni abitati di San Frediano tra i ponti Vespucci e della Vittoria. Una performance urbana, spiegano i promotori, a cura di Arcadia Ars, alla scoperta dei "confini", che diventa viaggio intimo. Il linguaggio del teatro poetico sensoriale si insinua nel cuore pulsante di una città, facendo coincidere la geografia e l'architettura dei luoghi scelti con le esperienze poetiche create sul "confine". La regia è di Giovanna Pezzullo. Gli appuntamenti - per piccoli gruppi e su prenotazione - sono venerdì 14 ottobre, ore 15.30 (replica per scuole) e ore 18.00, sabato 15 ottobre, (15.30 e 18), domenica 23 ottobre (ore 11 e 15.30).

Patrizia Menichelli "accompagna il pubblico a vedere con occhi nuovi, ad attraversare i margini e i confini della città, come un'esperienza da mettere a fuoco". Il percorso così concepito diventa il cammino personale di ognuno, insieme alla comunità dei viaggiatori che si riuniscono ogni volta intorno alla guida. La narrazione è intrecciata all'idea di visita nella città per la riscoperta dei luoghi", "confini all'inizio geografici, come tra acqua e terra, diventano intimi".

L'iniziativa di Firenze ha il patrocinio Città Metropolitana.

L'esperienza, con la produzione di Artisti Drama, era partita da Firenze lo scorso anno, ha lambito il Tevere a Roma l'1 e 2 ottobre scorsi e ora torna a Firenze. Ma a primavera 2023 sarà a Barcellona sul mar Mediterraneo, poi visiterà altre città, italiane e straniere, tutte toccate "dai confini d'acqua". (ANSA).