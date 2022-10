Paesaggi e ritratti per raccontare Figline

(ANSA) - FIGLINE E INCISA VALDARNO (FIRENZE), 11 OTT - Luoghi, paesaggi, ritratti tra lavoro e vita quotidiana. Dal 29 ottobre 2022 al 15 gennaio 2023 il Palazzo Pretorio di Figline (Firenze) diventa 'Il Palazzo della fotografia', per raccontare la storia di coloro che vivono nel comune di Figline e Incisa Valdarno, alle porte di Firenze. La mostra 'Il senso dei luoghi' prevede l'esposizione di scatti realizzati dal collettivo 'TerraProject' insieme a quelli già esposti in passato di due maestri della fotografia come Paolo Monti (nel 1980) e Gianni Berengo Gardin (nel 2011). Gli scatti di 'TerraProject' saranno collocati al secondo piano di Palazzo Pretorio. al primo, invece, troverà spazio una selezione delle immagini immortalate dai due grandi maestri e curata dal Circolo fotografico Arno.

L'obiettivo del progetto è raccontare il territorio e la sua comunità, per conservarne la memoria collettiva. Gli scatti del 1980 e del 2011 sono stati aggiornati con quelli del 2021 e 2022, grazie al lavoro di 'TerraProject'. La mostra rimarrà aperta il sabato e la domenica in orario 10-13 e 15-19 (chiusa il 25 dicembre e il 1 gennaio).

Oltre all'esposizione il progetto prevede visite guidate riservate alle scuole primarie e secondarie di primo grado, tre serate per scoprire (insieme al Circolo Fotografico Arno) la storia di Figline e l'Archivio storico fotografico. E ancora due laboratori di ritratto per imparare insieme a Foto d'Arte Lab, usando una macchina fotografica (propria o presa in prestito, per l'occasione, dai soci dell'associazione) o uno smartphone, a realizzare un ritratto fotografico. Sono previste visite guidate alle mostra a cura dei fotografi che compongono il collettivo 'TerraProject' e un convegno finale in programma il 14 gennaio.

