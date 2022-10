Installazione di land art all'Osservatorio Virgo nel Pisano

(ANSA) - PISA, 08 OTT - Inaugurata oggi presso l'Osservatorio gravitazionale europeo di Cascina, che nella campagna in provincia di Pisa ospita il rivelatore di onde gravitazionali Virgo, un'installazione di land art interattiva dell'artista visivo Luca Serasini e del sound designer Massimo Magrini, 'Frange di interferenza. In ascolto del Cosmo', ulteriore tappa del dialogo promosso da Ego negli ultimi anni, tra artisti contemporanei e i temi della ricerca scientifica di frontiera.

L'iniziativa si lega alla Giornata del contemporaneo promossa dall'Associazione dei Musei d'arte contemporanea italiani. L'installazione, spiega una nota, è "un'inedita esplorazione e interpretazione, tra arte e scienza, della capacità dell'esperimento Virgo di 'ascoltare' le onde gravitazionali generate a milioni o miliardi di anni luce dalla Terra e, allo stesso tempo, di monitorare i segnali provenienti dall'ambiente naturale e umano in cui è immerso". In particolare Serasini ha realizzato una grande installazione in uno degli spazi verdi dell'Osservatorio volta a ricreare, su una scala molto maggiore di quella dell'esperimento, "la figura delle frange di interferenza, il segnale di luce tramite cui le onde gravitazionali si rivelano e prendono una forma 'visibile' in Virgo. Esplorando le grandi frange 'disegnate' sul prato, i visitatori saranno immersi, inoltre, in un paesaggio sonoro creato appositamente da Massimo Magrini, attraverso un'app scaricabile sul proprio smartphone, in cui i remoti echi di eventi cosmici si confondono e identifica con i 'rumori' ambientali più prossimi (anche quelli non udibili): le vibrazioni della terra o il sibilo del vento, il battito delle pale eoliche, l'impatto delle onde del mare sulla costa tirrenica, i rumori prodotti dall'uomo.

Testi e curatela sono di Eleonora Raspi, Vincenzo Napolano e Valerio Boschi. L'installazione sarà visitabile, con accesso gratuito e su prenotazione, ogni martedì dalle 11 alle 13 e il sabato dalle 17 alle 19, fino al 22 ottobre. (ANSA).