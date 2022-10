Attrice Monica Guerritore lancia i suoi token digitali Mgr

(ANSA) - PISA, 07 OTT - Monica Guerritore è la prima attrice a lanciare i propri token digitali destinati a promuovere i valori, gli asset, le attività artistiche e sociali. Li ha lanciati stasera all'Internet Festival di Pisa. I token di Monica Guerritore (Mgr Token) sono destinati al pubblico che ne vuole condividere l'attività e l'impegno artistico. È la prima volta in Italia per un'attrice. Essi sono acquistabili al link: https://www.monicaguerritoretoken.com/it. I token Ntt, spiega un comunicato, sono resi unici e nominativi da un Qr code esclusivo e personale e danno il diritto di certificare ufficialmente, su un ledger crittografato, l'iscrizione del nome del sottoscrittore nell'Albo d'Oro dei Mecenati di Monica Guerritore.

I sottoscrittori potranno esporre i propri token personali su smartphone, tablet o computer ed esibirne e condividerne i diritti distintivi su qualsiasi supporto digitale, sito internet o social network. I token diventano lo strumento che permette a chi li possiede di entrare a far parte del mondo dell'artista e di diventarne sostenitore attivo, di condividerne la visione, i progetti, le idee. "Questo lancio apre la strada alla partecipazione attiva del pubblico. È una occasione per tutti gli artisti. Un sistema innovativo che permette una nuova 'engagement experience' per i fan e gli estimatori del lavoro di un determinato artista che ha così la possibilità di superare certi meccanismi che ne condizionano la creatività - dichiara Monica Guerritore -. Ho sempre avuto un rapporto diretto, vero, sincero e creativo con il pubblico che mi ha sempre sostenuta, che sento vicino e che voglio rendere partecipe e parte attiva dei progetti e dell'impegno che ho protetto e portato avanti attraverso gli anni". (ANSA).