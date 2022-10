Istituto Geografico Militare compie 150 anni, eventi a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 06 OTT - Eventi a Firenze per celebrare il 150/o anniversario della fondazione dell'Istituto Geografico Militare. Le iniziative sono in programma dal 7 al 28 ottobre e prevedono una mostra cartografica a Palazzo Medici Riccardi (dall'11 ottobre), una conferenza informativa per approfondire compiti e attività dell'istituzione (il 26), la presentazione del francobollo commemorativo e di un annullo filatelico (il 27), quindi la cerimonia per lo scoprimento della targa commemorativa per i 150 anni dell'istituto il 28 ottobre. Gli eventi sono stati presentati a Firenze in una conferenza stampa trasmessa anche in diretta streaming da ArmyMag.it magazine informativo dedicato agli scenari della difesa.

Il generale di divisione Pietro Tornabene, comandante dell'Igm, ha parlato di "un percorso iniziato nei mesi scorsi con nostre conferenze informative presso prestigiose università italiane, sedi di sodalizi geografici e enti dell'Esercito". Il generale Tornabene ha quindi sottolineato che le iniziative, aperte alla cittadinanza, "salderanno ancora di più il rapporto tra la nostra istituzione e la splendida città che ci ospita da più di 150 anni".

Tra gli eventi anche un simposio dal titolo 'Igm alla scoperta di un'istituzione antica volta al futuro' nella sede dell'istituto, il concerto della banda dell'esercito al teatro della Compagnia di Firenze e uno spettacolo teatrale sulla storia dell'istituto a cura della Compagnia delle Seggiole.

(ANSA).