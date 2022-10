In Toscana 4mila prenotazioni 4/a dose vaccino Covid

(ANSA) - FIRENZE, 04 OTT - Sono oltre 4mila le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti Covid registrare sul portale regionale della Toscana. E' quanto fa sapere Andrea Belardinelli, direttore del settore sanità digitale della Regione Toscana.

Alle ore 14 di oggi si è aperta la prenotazione per tutti gli over 12 toscani. "Dopo il rush iniziale di 2.600 prenotazioni - spiega Belardinelli - siamo ora a circa 4.000 prenotazioni. Il 90% delle prenotazioni è nella fascia 18-59 anni". La Regione fa poi sapere che sono disponibili oltre 20.000 slot regionali, prenotabili dal 6 fino al 31 ottobre. (ANSA).