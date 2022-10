Dengue, caso in centro storico di Lucca, disinfestazione

(ANSA) - LUCCA, 04 OTT - Per un caso di febbre Dengue rilevato nel centro storico di Lucca, il sindaco Mario Pardini ha emesso un'apposita ordinanza di disinfestazione. L'operazione scatta domani mattina 5 ottobre alle 7.30 e procede fino al pomeriggio.

Il virus, spiega il Comune, riguarda una persona che l'ha contratto in un paese tropicale. Il casi è segnalato dalla Azienda Usl Toscana Nord Ovest. La disinfestazione dell'area interessata avverrà con insetticidi, attraverso interventi sia sugli insetti adulti sia sulle larve, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private. In particolare saranno ricercati ed eliminati gli eventuali focolai larvali "peri-domestici", con ispezioni porta a porta delle abitazioni comprese nell'area segnalata per un raggio di 100 metri attorno alla zona della Cattedrale.

E' il secondo caso in Toscana reso noto a distanza di 24 ore dopo quello riscontrato a Pontasserchio (Pisa). (ANSA).