26mila visitatori per Cortona On The Move

(ANSA) - CORTONA (AREZZO), 04 OTT - Si è chiusa con oltre 26mila visitatori la 12ma edizione del festival internazionale di fotografia Cortona On The Move a Cortona (Arezzo).

L'appuntamento si sposta a luglio 2023 per la 13ma edizione. Alle sedi storiche del festival nei palazzi di Cortona e alla Fortezza del Girifalco, spiega una nota, quest'anno si è aggiunta la location "Stazione C" nei pressi della stazione di Camucia-Cortona. Luoghi suggestivi nei quali più di 25 mostre, di oltre 20 fotografi provenienti da 40 nazioni, hanno raccontato la fotografia come linguaggio e strumento di ricerca per riflettere su tematiche come autorialità, espressione e identità. "Questa nuova edizione rappresentava una scommessa - sottolinea Veronica Nicolardi, direttrice del festival -. Un traguardo personale che mi ha visto alla direzione del festival in cui lavoro da 10 anni e una sfida professionale, la volontà di affermare sempre di più Cortona On The Move come realtà internazionale produttrice di cultura fotografica e come contenitore capace di rendere il linguaggio fotografico accessibile e comprensibile al grande pubblico". (ANSA).