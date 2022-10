Turista tedesco annegato in mare in Versilia

(ANSA) - LIDO DI CAMAIORE (LUCCA), 03 OTT - Un turista tedesco di 65 anni è morto poco dopo le 15.30 annegando nelle acque antistanti la spiaggia libera di Lido di Camaiore (Lucca).

Era in acqua quando forse si è sentito male, riportato a riva ne è stato constatato il decesso nonostante i tentativi di rianimazione. Il mare oggi era agitato e c'era una corrente che creava problemi in acqua. Sul posto oltre ai mezzi inviati dalla centrale operativa del 118 Versilia, è intervenuto anche personale della capitaneria di Porto di Viareggio.

La stessa capitaneria ricostruisce che il bagnante è stato trovato privo di sensi in acqua da un surfista, in un punto situato a circa 50 metri dalla riva. Riportato sulla spiaggia dallo stesso surfista, è stato allertato il 118 e una volta arrivati i soccorritori sanitari, hanno eseguito manovre di rianimazione, ma purtroppo è stato accertato il decesso. Secondo una prima ipotesi il turista potrebbe essere annegato per un malore in acqua. (ANSA).