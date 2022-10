Turista trovata morta in agriturismo nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 02 OTT - Una turista ungherese di 74 anni è stata trovata senza vita in un agriturismo, a Reggello, in provincia di Firenze. A fare la scoperta, ieri sera, la titolare della struttura, che ha chiamato i carabinieri. Sul posto, sono intervenuti il pm di turno Fedele La Terza oltre agli investigatori del nucleo investigativo e della Sis Reparto operativo.

La donna, che presentava ematomi sul viso, è stata trovata riversa sul pavimento. Nella stanza sarebbero state trovate alcune tracce di sangue, ma non sono stati rilevati segni di effrazione sulla porta. E' probabile che l'anziana sia stata colta da un'emorragia e sia deceduta a causa di un malore. A sciogliere ogni dubbio sarà l'autopsia disposta dalla procura: sarà eseguita martedì all'istituto di medicina legale di Firenze.

A lanciare l'allarme è stata un'amica che da giorni non aveva notizie della settantaquattrenne e ha contattato l'agriturismo.

L'anziana pare che ogni anno trascorresse qualche giorno di vacanza nell'agriturismo. Era arrivata, pare, da una settimana, a Reggello. (ANSA).