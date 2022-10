Iran: a Firenze manifestazione per le donne

(ANSA) - FIRENZE, 01 OTT - Domani, 2 ottobre, per tutta la giornata al Museo Novecento di Firenze sarà possibile lasciare una ciocca di capelli, unendosi simbolicamente alla lotta delle donne iraniane. Inoltre alle 18 è organizzata una manifestazione in piazza Sant'Ambrogio dal collettivo 'Feminists for Jina' di femministe iraniane.

L'iniziativa del Museo Novecento, già promossa anche dalla Triennale di Milano e dal Maxxi di Roma, è in segno di solidarietà a seguito dell'uccisione da parte della polizia morale della 22enne Mahsa Amini, arrestata per aver indossato male il velo, e della repressione violenta delle successive proteste che hanno provocato la morte di Hadis Najafi.

Le ciocche raccolte saranno consegnate all'Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran in segno di protesta. "Siamo a fianco alle donne di tutto il mondo nella battaglia del riconoscimento dei diritti e delle libertà, contro ogni repressione e violenza", hanno detto l'assessore a diritti e pari opportunità Benedetta Albanese e la vicesindaco Alessia Bettini. Albanese parteciperà domani anche alla manifestazione.

