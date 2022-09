In Toscana 1.821 nuovi casi e 5 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - Sono 1.821, età media 49 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 5 decessi: un uomo e 4 donne con un'età media di 83,4 anni (3 a Firenze, 1 a Pistoia, 1 a Pisa). I ricoveri salgono a 231 (19 in più rispetto a ieri) questi 4 (stabili) si trovano in terapia intensiva. Dall'inizio dell'epidemia i contagi sono 1.406.093 e 10.779 i deceduti.

I guariti raggiungono quota 1.359.853 (96,7% dei casi totali) mentre sono 35.461 gli attualmente positivi. Un adeguamento del sistema informatico, spiega la Regione in una nota, ha permesso di classificare correttamente una serie di casi che, pur non più affetti da Covid, erano rimasti tali nelle statistiche, rideterminando il numero degli attuali positivi. Ora il dato è stato riallineato in modo corretto. Oggi sono stati eseguiti 883 tamponi molecolari e 8.416 tamponi antigenici rapidi: di questi il 19,6% è risultato positivo. Sono invece 2.506 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 72,7% di questi è risultato positivo. Dei 1.821 nuovi positivi odierni l'11% ha meno di 20 anni, il 14% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 31% tra 60 e 79 anni, e il 10% ha 80 anni o più. A livello provinciale Firenze registra 442 casi in più, Prato 102, Pistoia 134, Massa Carrara 86, Lucca 167, Pisa 212, Livorno 231, Arezzo 189, Siena 139, e Grosseto 119. In 35.230 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi.

