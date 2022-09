Covid: Toscana; altri 8 morti e 2.065 nuovi casi

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Altri 2.065 nuovi casi (età media 51 anni, rapporto positivi/tamponi 18,73% in crescita dal 18,17% di ieri) e altri otto morti per Covid nelle 24 ore in Toscana.

Le ultime vittime sono dell'area di Firenze (quattro), Lucca (una) e Arezzo (tre). Il totale delle vittime sale a 10.774 decessi dall'inizio della pandemia.

I casi odierni portano a 1.404.272 il totale dei positivi censiti dall'inizio della pandemia in Toscana (+0,1% sul totale del giorno precedente). I guariti crescono del +0,1% - sono stati 1.409 nelle 24 ore con il tampone negativo - e raggiungono quota 1.308.543 (93,2% dei casi totali).

I positivi attuali sono 84.955 (+0,8% su ieri). Tra loro 212 persone sono ricoverate in ospedale (+19 persone su ieri pari al +9,84%) di cui quattro in terapia intensiva (+2 persone, pari al +100%). Inoltre ci sono ancora 84.743 persone positive in isolamento a casa che "presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o privi di sintomi" (+629 su ieri, pari al +0,7%). (ANSA).