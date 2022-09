In Toscana picco nuovi casi Covid, sono 2.573 in 24 ore

(ANSA) - FIRENZE, 27 SET - Sono 2.573 i nuovi casi di Covid-19, età media 50 anni circa, registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: il dato segna un picco in rialzo dei contagi. L'ultima volta che si era superata quota 2.000 casi in 24 ore risale al 9 agosto scorso (2.237) mentre si deve andare indietro al 30 luglio per aver un dato di contagi superiore: furono 2.629. Eseguiti 1.184 tamponi molecolari e 12.223 antigenici rapidi, con un tasso di positività del 19,2% (70,1%) per le prime diagnosi: ieri era del 15,8%. Si registrano altri due decessi - un uomo e una donna con un'età media di 79 anni, residenti nelle province di Firenze e Pisa - che portano il dato complessivo a 10.756. In risalita i ricoverati: sono 191, 14 in più rispetto a ieri, di cui 4 (numero stabile) in terapia intensiva.

I guariti crescono dello 0,1% (1.721 persone) e raggiungono quota 1.306.034 (93,3% dei casi totali). Al momento in Toscana risultano 83.534 positivi, +1% rispetto a ieri.

L'andamento nelle singole province: Firenze registra 617 casi in più rispetto a ieri, Prato 139, Pistoia 212, Massa Carrara 109, Lucca 278, Pisa 333, Livorno 246, Arezzo 332, Siena 184, Grosseto 123. (ANSA).