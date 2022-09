A museo Opificio Pietre Dure apertura serale il 30 settembre

(ANSA) - FIRENZE, 27 SET - Venerdì 30 settembre apertura straordinaria serale del Museo dell'Opificio delle Pietre Dure (Opd) di Firenze dalle ore 20 alle 23 con visite guidate e 'focus' sul nuovo impianto di illuminazione.

Le visite saranno gratuite e guidate dai funzionari e dai restauratori dell'istituto per far conoscere meglio le collezioni e le opere del museo, testimonianza attuale della secolare tradizione del 'commesso fiorentino' in pietre dure e della storia dello stesso Opd. Il 30 sera ci sarà l'eccezionale partecipazione di Antonio G. Stevan, progettista del nuovo impianto illuminotecnico del Museo, che illustrerà ai visitatori le varie problematiche affrontate, le soluzioni adottate e le principali caratteristiche della nuova illuminazione e del sistema di controllo, anche in relazione agli aspetti conservativi delle collezioni e alla loro valorizzazione. Per l'accesso al museo è richiesto il pagamento del biglietto di ingresso (intero 4 euro, ridotto 2 euro, gratuito per gli aventi diritto). La visita guidata è gratuita, per gruppi di circa 16 persone, con partenza ogni 30 minuti.

Non è prevista prenotazione: gli interessati potranno richiedere di essere inseriti nei gruppi per la visita guidata direttamente sul posto contestualmente all'accesso. La biglietteria del museo chiude alle 22.30.; (ANSA).