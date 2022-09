Scontro auto-camion in A1, 2 morti

(ANSA) - CHIUSI (SIENA), 24 SET - Incidente mortale sull'Autostrada del Sole, in direzione Roma, all'altezza di Chiusi (Siena). Due persone a bordo di un'auto, un uomo di 72 anni e una donna di 74 anni, hanno perso la vita dopo lo scontro con un mezzo pesante. E' accaduto nella tarda mattinata di oggi.

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.

Immediato l'allarme dato dagli altri automobilisti. Ogni tentativo di rianimazione delle due persone nell'auto è stato vano. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale, che hanno svolto i rilievi del caso. Registrati disagi alla circolazione. (ANSA).