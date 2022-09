Sanità: due pazienti morti in ospedale Pisa, 39 indagati

(ANSA) - PISA, 24 SET - La procura di Pisa ha indagato 39 persone tra medici e specializzandi dell'ospedale di Cisanello con l'accusa di omicidio colposo per la morte di due pazienti avvenute nel policlinico in momenti diversi e in episodi distinti tra loro, sono due fatti diversi. I magistrati hanno già acquisito le cartelle cliniche di entrambi i pazienti. I due casi sono diversi e seguiti da due distinti magistrati: il pm Flavia Alemi indaga sulla morte di un uomo "giunto in ospedale con diverse patologie e trasferito nell'area dei trapianti d'organo: gli indagati sono 14 tra medici e specializzandi" ovvero tutti coloro "che, in misura anche minima si sono occupati del paziente", e ha disposto l'autopsia. Invece, il sostituto procuratore Fabio Pelosi indaga sulla morte di un'anziana e ha inviato l'avviso di garanzia a 25 medici che l'hanno presa in carico nei diversi reparti ospedalieri durante il periodo di degenza. Anche in questo caso è stata disposta l'autopsia. (ANSA).