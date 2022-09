Motori:Successo per autoraduno Costa degli Estruschi di Aci

(ANSA) - LIVORNO, 21 SET - L'ottavo Autoraduno "Costa degli Etruschi", tra le più grandi manifestazioni del mese di settembre promossa dall'Automobile Club di Livorno, anche quest'anno è tornato in grande stile in una location spettacolare. Protagoniste le auto storiche, veicoli che hanno rappresentato il boom economico italiano, perfettamente conservati. L'evento segue le direttive di Aci Nazionale all'interno dei format "Ruote nella Storia", teso a valorizzare il marchio "ACI Storico".

Partite da Piombino, dal Porticciolo della Marina, le auto hanno attraversato zone che furono possedimenti del Principato di Piombino e del Granducato di Toscana, regalando agli spettatori un'entusiasmante giornata ricca di emozioni.

Grazie all'accordo siglato dall'Automobile Club d'Italia con l'associazione "Borghi più Belli d'Italia" e la presenza capillare sul territorio italiano degli Automobile Club provinciali, è stato consentito a migliaia di appassionati di vivere la propria auto d'epoca in un contesto turistico unico alla ricerca di relax e alla scoperta delle eccellenze locali.

"Un ringraziamento anche alla scuderia automobilistica Falesia di Piombino che ha provveduto all'organizzazione del raduno", si legge in una nota dell'Automobile Club Livorno. "L'autoraduno Costa degli Etruschi per auto storiche - prosegue - ringrazia tutti i partecipanti e gli spettatori che sono accorsi e vi da appuntamento al prossimo anno". (ANSA).