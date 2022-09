Giornate Patrimonio, in Toscana musei aperti e tour guidati

(ANSA) - FIRENZE, 21 SET - Visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali nei musei e nei luoghi della cultura della direzione regionale musei della Toscana per le Giornate europee del patrimonio, in programma il 24 e il 25 settembre.

A Firenze sarà eccezionalmente aperto Palazzo Mozzi Bardini, sede della direzione regionale musei della toscana e il Museo di San Marco con orario continuato e visite guidate. Il Museo Archeologico nazionale sarà aperto il 24 settembre sera dalle 20 alle 23 con un programma di incontri e percorsi tematici.

Aperture e visite guidate anche al parco di Villa il Ventaglio, nel Giardino della Villa medicea di Castello e la Villa Medicea di Cerreto Guidi. Tre aperture straordinarie pomeridiane e serali il 24 settembre per la Basilica di San Francesco ad Arezzo e per il Museo delle Arti e tradizioni popolari dell'Alta Valle del Tevere di Anghiari e il 25 per il Museo di Casa Vasari ad Arezzo. L'Archeologico di Arezzo presenta una serie di iniziative come visite straordinarie gratuite alla scoperta dell'area archeologica dell'Anfiteatro. Nella provincia di Grosseto saranno tutte aperte le aree archeologiche, mentre a Lucca aperture straordinarie per i musei nazionali e nuove occasioni per visitare a Villa Guinigi la mostra 'Nuovi studi su Matteo Civitali'. Sempre a Lucca il 24 e 25 settembre, la Torre Guinigi, monumento-simbolo della città, sarà al centro di una performance site specific: diverrà il labirinto verticale da percorrere seguendo l'unica mappa del suono, per raggiungere il bosco sospeso sulla cima. A Pisa aperti i musei nazionali Palazzo Reale e di San Matteo e accesso straordinario domenica 25 settembre alla Certosa di Calci. A Pistoia aperture serali e visite guidate all'ex Chiesa del Tau e alla Casa museo del poeta Giuseppe Giusti a Monsummano Terme. Infine, visibili a Prato la Villa medicea di Poggio a Caiano, il grandioso Tumulo di Montefortini e il Museo nazionale Etrusco di Chiusi.

L’elenco delle iniziative diurne e serali, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito del ministero della Cultura all’indirizzo https://www.beniculturali.it/gep2022.