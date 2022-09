A FirenzeGioca 75 eventi ludici in due giorni

(ANSA) - FIRENZE, 21 SET - Apre i battenti sabato 24 settembre alla Fortezza da Basso di Firenze la 21/a edizione di FirenzeGioca, kermesse dedicata al gioco in tutte le sue forme, che propone 75 eventi, 42 associazioni, 24 espositori, 9 tornei, e 16 ospiti alle migliaia di visitatori attesi nel weekend.

Spazio dunque a giochi da tavolo, giochi di ruolo dal vivo, cosplayers, giochi inediti, tavoli ludici per tutte le età, approfondimenti culturali in particolare in ambito educativo.

Fra le iniziative in programma a FirenzeGioca, il cui programma è stato presentato oggi, il pubblico potrà prendere parte sabato alla partita del gioco da simulazione 'Wings of Glory', nel tentativo di battere il record della più grande battaglia aerea per gioco, alla presenza dell'autore Andrea Angiolino, con coloratissimi modellini di biplani della Grande Guerra. La Fortezza ospiterà anche una mostra per i 100 anni dalla nascita del creatore di giochi Alex Randolph, una ludoteca con 300 giochi da provare gratuitamente, e la presentazione dei cinque finalisti delle due sezioni del Premio Gioco dell'Anno, iniziativa in collaborazione con Lucca Comics&Games.

FirenzeGioca è organizzata dall'associazione ProGioco Firenze col sostegno delle principali associazioni ludiche del territorio, e il patrocinio di Comune di Firenze, Aics, Federludo. (ANSA).