A Firenze artista ucraino realizza murale in ricordo Hack

(ANSA) - FIRENZE, 21 SET - E' stato inaugurato questa mattina a Firenze, alla scuola Dino Compagni, il murale dedicato a Margherita Hack, in occasione del centenario della sua nascita.

L'opera è stata realizzata dall'artista ucraino Aec Interesni Kazki.

"Avevamo promesso che avremmo realizzato delle opere per ricordare Margherita Hack, lo abbiamo fatto in una scuola, la Dino Compagni - ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella -.

Questa è la scuola più bella Toscana, forse d'Italia, ospita centinaia di studenti con le più moderne tecnologie. In una scuola moderna come questa vogliamo ricordare le radici della nostra comunità e Hack è sicuramente uno di quei simboli delle radici di Firenze, donna di scienza e anche grande amante della cultura. Un altro aspetto per noi molto bello e significativo è che l'artista sia ucraino, molto conosciuto in tutto il mondo che purtroppo non può più lavorare nel suo paese a causa della guerra. Una delle ferite di questa guerra assurda riguarda anche la cultura, quindi monumenti distrutti, chiese distrutte e artisti che sono dovuti scappare". "Siamo felici perché abbiamo messo tante cose insieme, Hack, la street art, l'Ucraina e poi la scuola e i ragazzi - ha concluso Nardella -. Ricordo che è una delle tante iniziative del centenario perché è iniziato solo qualche mese fa". Tra i presenti anche gli assessori comunali Sara Funaro e Cosimo Guccione. (ANSA).