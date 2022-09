Motori:"Ruote nella Storia" di Aci ad Anghiari e Sansepolcro

(ANSA) - AREZZO, 19 SET - Si è svolta domenica 18 settembre la quarta edizione di Ruote nella Storia, manifestazione di ACI Storico organizzata dall'Automobile Club di Arezzo. L'evento, realizzato in stretta collaborazione con il Comune di Anghiari e con il patrocinio anche del Comune di San Sepolcro, ha contato la presenza di oltre 60 vetture d'epoca.

"Ruote nella storia - dichiara Bernardo Mennini, presidente dell'Automobile Club Arezzo - è il modo migliore per celebrare l'ingegno umano, attraverso la valorizzare delle auto d'epoca o di interesse storico nella cornice dei 'Borghi più belli d'Italia', scenari di grande attrattiva turistica e paesaggistica. Una iniziativa dell'Automobile Club Arezzo di concerto con Aci Storico realizzata grazie all'attività della Commissione Sportiva dell'ACI Arezzo, di Paolo Volpi, Fiduciario Provinciale AciSport".

Ruote nella Storia ha accolto vetture ed equipaggi ad Anghiari sin dalle 8.30. Alle 10 la carovana delle vetture storiche è partita in direzione di Sansepolcro, dove ha assistito in piazza Torre di Berta a uno spettacolo di sbandieratori. Ha continuato poi con un itinerario di circa 40km, che ha consentito di percorrere anche un tratto della storica salita dello Spino.

Il ritorno ad Anghiari, alle 13, ha visto il raduno e l'esposizione delle auto presso il Ristorante Castello di Sorci, con lo svolgimento di un tradizionale spettacolo folkloristico.

Al termine della giornata si è tenuta la premiazione dei partecipanti. (ANSA).