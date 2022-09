A Firenze grande ramo caduto su viale causa maltempo

(ANSA) - FIRENZE, 17 SET - A causa dell'ondata di maltempo che ha colpito Firenze un grande ramo di un ippocastano è caduto in viale Ferrucci, bloccando gran parte della carreggiata.

Secondo un testimone, il ramo non avrebbe colpito le auto in transito in quel momento ma avrebbe danneggiato un'auto in sosta, sulla quale non ci sarebbero state persone a bordo.

(ANSA).