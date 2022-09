Tennis: Berrettini e Sinner iscritti a Atp250 Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 12 SET - Ci saranno anche Matteo Berrettini e Jannik Sinner all'UniCredit Firenze Open, torneo Atp 250 in programma nel capoluogo toscano dal 10 al 16 ottobre (l'8 e il 9 le qualificazioni), di cui è stata resa nota stasera l'entry list ufficiale. I due azzurri, impegnati questa settimana a Bologna con la Nazionale nel girone finale della Davis Cup by Rakuten, saranno in campo a Firenze con l'obiettivo di raccogliere punti preziosi per conquistare un posto alle Nitto Atp Finals di Torino (13-20 novembre). Ad oggi, i due leader del tennis nazionale sono posizionati al n.13 e 14 della Race, sempre separati da soli cinque punti: la distanza del primo dei nostri alfieri dalla prima posizione utile per la qualificazione. A Firenze anche Felix Auger-Aliassime, 22enne canadese sarà il terzo top 20 della classifica Atp a giocare sulle rive dell'Arno. Nell'elenco degli iscritti figurano anche gli azzurri Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, il 19enne danese Holger Rune, il francese Gael Monfils e lo statunitense Maxime Cressy.

Il torneo, dotato di un montepremi di 612.000 dollari, sarà ospitato a Palazzo Wanny, impianto sportivo situato nella zona ovest della città. Si giocherà su campi in green set, con un tabellone a 28 giocatori per il singolare e a 16 coppie per il doppio. (ANSA).