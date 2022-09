Regina, ad Arezzo un maxi cartellone luminoso in suo onore

(ANSA) - AREZZO, 09 SET - Omaggio fotografico alla stazione di Arezzo per la regina Elisabetta morta ieri a 96 anni. La società che gestisce il cartellone luminoso che dà informazioni su meteo ed altro ha inserito una bella immagine di Elisabetta in verde che saluta.

Un'iniziativa che è stata molto apprezzata dai viaggiatori e dagli automobilisti in transito: molti si sono fermati ad osservare la foto. Sulla morte della regina anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha espresso cordoglio definendola "una delle regnanti più equilibrate di tutti i tempi impegnata anche nella lotta alla crisi climatica e in tematiche ambientali". (ANSA).