Giostra Saracino, vittoria a S.Spirito

(ANSA) - AREZZO, 04 SET - La 142/a edizione della Giostra del Saracino di Arezzo è stata vinta dal quartiere di Porta Santo Spirito che con questo successo si porta in testa all'albo d'oro con 39 vittorie. Il quartiere, uno dei quattro che corrono la Giostra in piazza Grande ad Arezzo, ha vinto la lancia realizzata per l'occasione dall'artista Fabio Viale e dedicata al motu proprio del 1772 con il quale nacque il comune di Arezzo.

Santo Spirito ha vinto, dopo due carriere di spareggio contro Porta Crucifera che nelle due carriere regolari aveva realizzato 10 così come Santo Spirito. Si è trattato di una giostra tranquilla dal punto di vista dell'ordine pubblico ma molto intensa come qualità di carriere e di emozioni. A centrare il cinque vincente il giostratore su Porta Santo Spirito Elia Cicerchia che proprio in settimana aveva perso la madre dopo una lunga malattia. Al termine in piazza lacrime di commozione.

Santo Spirito aveva vinto anche l'edizione di giugno della manifestazione. (ANSA).