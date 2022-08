Covid: Gimbe, in Toscana +21,7% nuovi casi ultima settimana

(ANSA) - FIRENZE, 25 AGO - Secondo l'ultimo report di Gimbe sul Covid, in Toscana nella settimana 17-23 agosto si è registrato un miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (2.246) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (21,7%) rispetto alla settimana precedente. Inoltre, riporta Gimbe, sono sotto la media nazionale i posti letto in area medica (6,6%) mentre sono sopra la media nazionale i posti letto in terapia intensiva (3,3%) occupati da pazienti Covid.

Il tasso di copertura vaccinale con la quarta dose è del 20,3% (media Italia 16,7%), mentre l'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia vede al primo posto Massa Carrara con 350 (+9,4% rispetto alla settimana precedente), poi Grosseto con 313 (+32,4%), Lucca 290 (+27,5%), Livorno 274 (+9,9%), Pisa 233 (+28,3%), Arezzo 207 (+31,9%), Siena 194 (+15,3%), Pistoia 186 (+13,7%), Prato 157 (+22%), Firenze 147 (+23,7%).

Inoltre, sui vaccini antiCovid, il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 20,3% (media Italia 16,7%) mentre la percentuale di popolazione sopra i 5 anni di età anagrafica che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 7,3% (media Italia 9,6%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid da meno di 180 giorni, pari al 1,9%. Infine, la percentuale di popolazione sopra i 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 12,4% (media Italia 10,6%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 4,5%. (ANSA).