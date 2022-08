Ucciso nel Pisano, c'è pista regolamento conti malavita

(ANSA) - PISA, 19 AGO - Potrebbe essere stato un agguato nell'ambito di un regolamento di conti nella malavita l'omicidio di ieri sera a Sasso Pisano, nella parte più rurale della provincia di Pisa, in Alta Val di Cecina, dove è stato ucciso un albanese di 36 anni. La vittima è residente nel Senese ed è stata colpita da numerosi colpi di pistola. Aveva precedenti per sfruttamento della prostituzione. E' quanto emerge dalle indagini in corso condotte dai carabinieri del nucleo investigativo e coordinate direttamente sul posto dal sostituto procuratore di Pisa, Giancarlo Dominijanni.

Il 36enne è caduto nell'agguato mentre era all'interno di un'auto guidata da un'altra persona. Il conducente è scappato percorrendo alcune centinaia di metri fino all'abitato del paese dove si è fermato per chiedere aiuto ai gestori di un locale pubblico fuori dal centro abitato. Per l'albanese però non c'era più niente da fare e gli inquirenti lo hanno trovato già riverso esanime a terra deceduto all'esterno del pubblico esercizio. A sparare sono state sicuramente più persone e, stando a quanto si è appreso, sarebbero almeno due o tre i fuggitivi che dopo avere fatto fuoco si sono allontanati a bordo di un'utilitaria scura.

Le ricerche sono proseguite tutta la notte in zone con paesini poco abitati e casolari sparsi nella campagna. Sasso Pisano è una piccola frazione situata dentro l'area della geotermia.

(ANSA).