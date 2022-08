Sci, ad Abetone via a prevendita skipass,'Purtroppo rincari 10%'

(ANSA) - ABETONE (PISTOIA), 16 AGO - Parte all'Abetone (Pistoia) 'Back to sci', la prevendita degli skipass per la stagione invernale 2022-2023. Tra le novità, si legge in una nota, per chi acquista entro il 15 settembre, il pass gratuito per tutta l'estate 2023. Due le fasce di acquisto: fino al 15 settembre al costo di 649 euro per i titolari di stagionale 2020-2021 o 2021-2022 e di 699 euro per i nuovi clienti. A partire dal 16 settembre il costo sale a 790 euro: incluse anche cinque giornate nel vicino comprensorio del Cimone.

Previsto uno sconto del 10% sul terzo skipass, agevolazioni per gli over 60 che hanno anch'essi uno sconto del 10%, e per i bambini (nati dopo il 1 gennaio 2017), che potranno avere lo stagionale a 20 euro, abbinato a un biglietto per adulti.

Secondo il presidente di Abetone Multipass Giovanni Guarnieri 'Back to ski' "è un invito a pensare fin da ora allo sci sulle nostre montagne". In riferimento ai prezzi, si fa presente dal Consorzio Multipass, "a seguito dei ben noti rincari degli ultimi mesi ci siamo visti costretti ad aumentare il costo degli skipass stagionali in una misura pari a circa il 10%". (ANSA).