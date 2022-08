Salvatore Accardo e 'gli amici' suonano a Siena e in Chianti

(ANSA) - SIENA, 16 AGO - Doppio appuntamento con il grande violinista Salvatore Accardo e il suo ensemble strumentale, protagonisti anche quest'anno del cartellone del Chigiana International Festival & Summer Academy. Mercoledì 17 agosto, alle ore 21.15, concerto presso la Chiesa di Sant'Agostino a Siena e il giorno seguente, giovedì 18 agosto, alle ore 21, presso la Chiesa di San Salvatore a Castellina in Chianti, con il contributo del Comune. Torna così l'appuntamento Salvatore Accardo & Friends. Accanto a lui, l'ensemble strumentale formato da Laura Gorna al violino, Francesco Fiore alla viola, Cecilia Radic al violoncello, Stefania Redaelli al pianoforte e con la collaborazione di Sofia Manvati, allieva della masterclass di alto perfezionamento in violino dell'Accademia Chigiana, tenuta in questi giorni dal maestro Accardo, e di Francesca Senatore, allieva della masterclass di alto perfezionamento in viola e musica da camera tenuta dal maestro Bruno Giuranna. Entrambe le serate vedranno in programma il Concerto per violino, pianoforte e quartetto op. 21 del compositore francese Ernest Chausson (1855-1899), brano tra i maggiori capolavori della musica cameristica del tardo Ottocento, che impegnò il compositore parigino per tre anni, a testimonianza di una gestazione tormentata e infine pienamente riuscita. Altra esecuzione, il Quintetto per archi in do maggiore op. 29 di Ludwig van Beethoven (1770-1827), composto dal genio tedesco nel 1801 e dedicato al conte Moritz von Fries. (ANSA).