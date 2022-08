Invasione moscerini Orbetello no stop, quinta disinfestazione

(ANSA) - ORBETELLO (GROSSETO), 16 AGO - I moscerini non danno tregua a Orbetello (Grosseto) e al suo territorio. Ancora oggi, dopo giorni, proliferano nubi di insetti sviluppati lungo la laguna fiaccata dalla siccità e dal caldo eccezionale degli ultimi mesi. I moscerini hanno esteso la loro presenza da alcuni rioni del capoluogo, a tutto l'abitato fino ai centri vicini, tra cui Ansedonia, e nelle ultime 24 ore anche sul tombolo di Giannella, la striscia di terraferma che collega il continente a Monte Argentario. Disagi per case e negozi, per le attività commerciali esterne, come la ristorazione, tanto che in parecchi casi sono state spente le luci delle vetrine la sera proprio per non attirarli. Ora, come si apprende, il Comune di Orbetello interviene di nuovo con un'ordinanza urgente per attivare il quinto intervento straordinario di disinfestazione dai chironomidi, la specie responsabile di questo ampio inconveniente alle attività umane. Il Comune riporta alle condizioni favorevoli alla proliferazione dei chironomidi "quali un inverno temperato, e le temperature caldo umide riscontrate nelle ultime settimane" i motivi del problema. Poiché sono pervenute all'ufficio Ambiente del Comune numerose richieste di intervento a Orbetello, in particolare lungo laguna. Così dopo gli straordinari abbattimenti effettuati il 21 e il 28 luglio, il 2 e il 10 agosto, ce ne sarà un prossimo dalle ore 1 alle ore 4.30 del 19 agosto sia a Orbetello sia nell'abitato di Neghelli.

Nella circostanza il Comune ordina a tutti residenti nelle aree interessate dalla disinfestazione di "tenere chiuse porte e finestre durante l'orario indicato e fino ad un'ora dopo la fine dell'intervento, non circolare a piedi o con automezzi nelle zone interessate dalla disinfestazione, non esporre biancheria e se possibile coprire frutti od ortaggi o comunque consumarli dopo accurato lavaggio e non prima di 24 ore». (ANSA).