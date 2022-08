Covid: Toscana, 223 nuovi positivi e un decesso nelle 24 ore

(ANSA) - FIRENZE, 16 AGO - Sono stati 223 i nuovi casi (età media 48 anni) e una la morte per Covid rilevata dalla Regione Toscana nelle 24 ore. I dati si riferiscono in gran parte alla giornata di Ferragosto. La vittima è stata nell'area di Pisa, il totale dei deceduti è salito a 10.564 dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi portano a 1.361.089 il totale dei positivi dall'inizio (+0,02% sul totale del giorno precedente). I guariti - 377 nelle 24 ore per tampone negativo - crescono con un incremento lievemente superiore del +0,03% e raggiungono quota 1.266.298 (93% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 84.227, in lieve calo del -0,2% su ieri. Tra loro i ricoverati sono 448 (-3 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni su ieri, pari al -0,7%), di cui 20 in terapia intensiva (saldo invariato). Altre 83.779 persone positive sono in isolamento a casa "poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi" (-152 su ieri, pari al -0,2%). (ANSA).